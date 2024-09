Un coach de natation australien licencié pour avoir encouragé un rival sud-coréen

Tout en qualifiant ces propos d'"anti-australiens", l'entraîneur en chef Rohan Taylor s'était abstenu de destituer Palfrey séance tenante, en estimant que cela aurait déstabilisé l'équipe.

Vendredi, la Fédération australienne de natation (Swimming Australia) a finalement annoncé avoir "licencié Michael Palfrey pour cause de violation de son contrat de travail", l'accusant de s'être "déconsidéré" et d'avoir "gravement porté atteinte à sa réputation et à celle de Swimming Australia".

Kim Woo-min avait finalement gagné la médaille de bronze en 400 mètres nage libre, derrière l'Australien Elijah Winnington, médaille d'argent. L'or était revenu à l'Allemand Lukas Maertens et l'autre Australien en lice, Samuel Short, avait fini quatrième.