"Un joueur que tout le monde aimerait avoir": les superbes compliments reçus par Toumani Camara, la star Belge de la NBA

"Soit vous avez quelqu'un comme ça dans votre équipe, soit vous en cherchez un", a résumé le coach, champion et MVP des finales en 2004 et dont le maillot N.1 a été retiré par les Detroit Pistons. "Il sait jouer à plusieurs positions, marquer à trois points et a progressé au dribble pour créer de l'espace. Et il peut encore faire mieux, car il est toujours en apprentissage. Il a souvent joué pivot à l'université. Nous lui demandons désormais quelque chose de totalement différent : il doit défendre sur les meilleurs joueurs adverses. Nous n'avons pas encore tout vu de sa part. Je suis très content d'où il en est actuellement. Et il continue à progresser", s'est étendu 'Mr. Big Shot'.

Toumani Camara a été titulaire lors des 12 matchs disputés cette saison par les Blazers. Il a pour l'instant compilé 9 points, 4,8 rebonds et 2,1 passes de moyenne, avec 1,7 interception en 30,7 minutes de jeu. L'année dernière, en tant que rookie, Camara avait joué 70 matchs avec 7,5 points, 4,9 rebonds, 1,2 assist et 0,9 interception en 24,8 minutes. Sa saison s'était achevée prématurément en raison d'une blessure aux côtes.