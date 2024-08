Un syndicat de policiers inquiet sur le versement des compensations promises

Un des principaux syndicats de policiers, Un1té, a fait part de son inquiétude concernant le versement effectif des compensations financières promises par le gouvernement démissionnaire pour la mobilisation des policiers durant les Jeux olympiques et paralympiques.

Dans un courrier daté de mercredi, adressé au ministre de l'Intérieur démissionnaire Gérald Darmanin et dont l'AFP a eu connaissance, le secrétaire général d'Un1té, Grégory Joron, fait valoir que les promesses de compensations financières du gouvernement ne sont pas gravées dans le marbre. Mais, écrit-il, "le contrat moral entre le ministère et ses agents a été posé. Les agents sont au rendez-vous, présents, à la tâche". Il est "inconcevable que la suite soit hasardeuse et bancale", poursuit Grégory Joron.

Il met l'accent sur le fait que la cérémonie d'ouverture des Jeux, le 26 juillet, à Paris, s'est déroulée "sans problème majeur". "La mobilisation de l'ensemble des personnels (...) aura permis cette réussite en termes de sécurité, dans un contexte social et politique tendu, face à un risque terroriste prégnant", insiste-t-il.