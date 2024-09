Une belle cinquième place pour Kevin Van Ham en freestyle: "Ça s'est bien passé"

"Mon cheval et moi avons tout donné et nous avons pris beaucoup de plaisir. C'était ma meilleure reprise", a-t-il déclaré. "J'ai gardé le modèle de mon freestyle, mais nous avons changé la musique juste avant de partir. C'était un choix personnel, peut-être pas très intelligent, mais je voulais vraiment avoir de la musique française dans ce contexte. Je suis également satisfait de mon total de points. Peut-être que cela aurait pu être un peu mieux sur le plan technique. C'est important, mais la musique prend parfois le dessus".

Van Ham a disputé ses deuxièmes Jeux Paralympiques, trois ans après ceux de Tokyo. "L'expérience ici a été vraiment énorme. Le premier jour, j'ai éclaté en sanglots sous le coup de l'émotion. Aujourd'hui, j'ai pu m'amuser davantage pendant mon freestyle. J'ai salué les Belges, ainsi que ma mère et ma sœur. On sent vraiment que le respect pour nous, para-athlètes, augmente. Nous recevons beaucoup plus d'attention. Beaucoup plus de gens suivent nos prestations."