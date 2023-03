Une expo sonore et visuelle sur Zidane à la Philharmonie de Paris

La Philharmonie de Paris accueillera à partir d'octobre une installation sonore et visuelle autour de Zinedine Zidane et des "matchs-concerts" à l'occasion de la Coupe du monde de rugby qui aura lieu cet automne en France.

Dix-sept écrans géants diffuseront, "en les spatialisant, des contenus sonores spécifiques" invitant le visiteur à plonger dans "le souffle de Zidane, sa voix intérieure, le bruit des heurts du terrain, le chant des supporters, les sons du choc des corps et des frappes du ballon". Le tout associé à une musique originale du groupe de post-rock écossais Mogwai.

La Philharmonie va également organiser des "matchs-concerts" lors de la Coupe du monde de rugby: les matchs retransmis en direct sur grand écran seront accompagnés d'interludes musicaux et de la recréation de l'ambiance musicale des stades.

Comme chaque année, les orchestres et solistes les plus prestigieux se bousculeront dans la salle Pierre Boulez, et Philip Glass, l'un des compositeurs contemporains les plus influents, sera à l'honneur.