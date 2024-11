Une nouvelle aventure: les matchs du Spirou Club de Charleroi en Europe Cup débarquent sur RTL sports

Une nouveauté chez RTL sports, et ce sont les fans du ballon orange qui seront ravis !

En cette fin d’année, RTL sports continue de diversifier son offre sportive et annonce l’arrivée du basketball sur RTL play, avec la diffusion digitale exclusive des matchs du Spirou Basket Club de Charleroi dans le cadre de la FIBA Europe Cup. Dès le 4 décembre, les amateurs de basketball pourront vivre les rencontres de la deuxième phase de poules de cette compétition masculine européenne.

Ce partenariat marque une étape importante pour RTL sports, qui élargit son éventail de disciplines afin de répondre aux attentes d’un public toujours plus varié. Cette diffusion digitale inclura les six matchs clés du Spirou Basket Club face à des adversaires de renom tels que le Fribourg Olympic, l’Anwil Wloclawek et le MHP Riesen Ludwigsbourg.