Une sélection officielle riche de 14 nouveaux athlètes

Le Comité Olympique et Interfédéral Belge (COIB) a ajouté mardi 14 athlètes, 2 femmes et 12 hommes, dans quatre sports, à la sélection officielle pour les Jeux Olympiques de Paris.

En cyclisme, Remco Evenepoel, Wout van Aert, Jasper Stuyven et Tiesj Benoot formeront la sélection pour la course en ligne sur route où Evenepoel et Van Aert participeront aussi au contre-la-montre. En BMX, Ruben Gommers, chez les messieurs, et Elke Vanhoof, chez les dames, sont sélectionnés tout comme Jens Schuermans, Pierre De Froidmont et Emeline Detilleux en mountainbike.

Le boxeur Victor Schelstraete, les golfeurs Thomas Detry et Adrien Dumont de Chassart et les joueurs de tennis de table Martin Allegro et Cedric Nuytinck sont aussi sélectionnés.