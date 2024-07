Une victoire sur le fil pour Washington Mystics avec 15 points de Julie Vanloo

Grâce à un dernier quart temps soldé à 16-30, les Mystics ont effectué une solide remontée pour décrocher la 5e victoire de leur saison (pour 15 défaites) et laisser la lanterne rouge à Dallas et son adversaire du jour, avec un match de moins et un bilan pour eux de 4 victoires pour 15 défaites.

Julie Vanloo a inscrit 15 points (0/1 à 2pts, 5/10 à 3 pts pour 4 rebonds, 4 assists et une interception (1 faute personnelle et trois pertes de balles) en 28 minutes de jeu. La meneuse ostendaise, 31 ans, égale son nombre de points inscrit en WNBA, pour sa première saison.