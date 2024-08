Van Zandweghe et Vyvey 9es: "Nous n'avons rien à regretter mais le résultat est amer"

Niels Van Zandweghe et Tibo Vyvey ont terminé leurs Jeux Olympiques à la 9e place. Le duo s'est classé troisième de la finale B (places 7 à 12) en deux de couple poids légers vendredi lors des épreuves d'aviron disputées au centre nautique de Vaires-sur-Marne.

Le duo était déçu à l'issue d'une course dominée par le bateau espagnol, jusque dans les derniers mètres. Alors deuxièmes, les Brugeois ont vu fondre sur eux le bateau français avec Hugo Beurey et Ferdinand Ludwig qui l'emportera devant Dennis Carracedo Ferrero et Caetano Jose Horta Pombo. Le bateau belge est 3e au bout des 2.000m, bon pour une 9e place finale, à une position d'un diplôme olympique..

"Nous avons pu faire tout ce que nous avions convenu, en équipe, mais au niveau du résultat cela laisse un sentiment trois fois plus amer bien sûr", a réagi Tibo Vyvey, 23 ans, pour ses premiers Jeux. "Nous sommes préparés au mieux comme d'habitude, maintenant tout ce que l'on peut faire, c'est de prendre le temps d'analyser tout ça pour voir où l'on aurait pu faire mieux".