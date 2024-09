Visé, Aalsmeer et Volendam mènent toujours au classement au terme de la 3e journée

Visé, Aalsmeer et Volendam partagent la 1re place du classement de la Super Handball League avec le maximum des points au terme de la 3e journée de la phase classique de la ligue belgo-néerlandaise de handball. Samedi, Visé l'a emporté en déplacement chez Bevo (28-34), Aalsmeer s'est largement imposé contre les Limburg Lions (42-25) et Volendam a gagné sur le terrain du Sporting Pelt (34-39).

Hubo s'est incliné à domicile 26-29 face à Bocholt dans une rencontre où les gardiens se sont mis en évidence lors des jets de 7 m. Le KTSV Eupen a décroché sa première victoire à domicile aux dépens de Sasja (30-25), au terme d'un match dominé de bout en bout par les germanophones. Enfin, Hurry Up a battu Houten 40-31.

Au classement, Visé, Aalsmeer et Volendam partagent le leadership avec 6 points devant le duo composé par Bocholt et Eupen avec 4 points. Cinq équipes suivent avec 2 points: Hubo, Pelt, Hurry Up, Bevo et Houten tandis que la lanterne rouge est occupée conjointement par Sasja et les Limburg Lions sans aucune unité au compteur.