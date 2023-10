XV de France: abondance de troisièmes lignes ne nuit pas

Charles Ollivon, Grégory Alldritt, Anthony Jelonch et François Cros: le XV de France dispose d'une abondance de troisièmes lignes de très haut niveau dans ce Mondial-2023, et le sélectionneur Fabien Galthié n'a que l'embarras du choix, à trois jours d'affronter l'Italie à Lyon.

Le Toulonnais (30 ans, 37 sélections), capitaine des Bleus au début du mandat de Fabien Galthié avant de céder la fonction à Antoine Dupont, sur blessure, à l'automne 2021, est avant tout un "leader". Il est aussi "l'un des joueurs les plus complets que j'ai entraîné", assure Karim Ghezal au sujet de ce grand gabarit (1,99 m, 108 kg).

Pour l'entraîneur français chargé de la touche, "plus les matches montent, plus Charles monte aussi", non seulement en terme de défense (il est à 93% de plaquages réussis en deux matches, avec 27 réalisations), mais également offensivement puisqu'il vient de dépasser son illustre prédécesseur Olivier Magne au plus grand nombre d'essais marqués (15) par un avant français.

"Il a un profil très intéressant, de par ses qualités aériennes en touche déjà, mais surtout par sa vision du jeu. Il anticipe beaucoup au niveau du placement, ce qui fait qu'il se retrouve souvent dans des situations d'essai", explique Magne à l'AFP.