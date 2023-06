XV de France: les grandes dates du mandat de Fabien Galthié

De sa première victoire contre l'Angleterre au Grand Chelem dans le Tournoi en 2022, en passant par le succès contre les All Blacks en novembre 2021 et sa prolongation de contrat jusqu'en 2027, les principales dates du mandat de Fabien Galthié, sélectionneur du XV de France depuis 2020.

Galthié est donc d'abord l'adjoint de Brunel au Japon, où la France est éliminée en quarts par le pays de Galles, avant de constituer un staff ultra-spécialisé en novembre: Raphaël Ibanez (manager), Laurent Labit (attaque), William Servat et Karim Ghezal (conquête), Shaun Edwards (défense) et Thibault Giroud (directeur de la performance).

L'ancien sélectionneur et ministre des Sports aurait préféré initialement nommer un étranger à la tête des Bleus, mais son choix a été refusé par les clubs lors d'un référendum.

L'annonce de l'arrivée de Fabien Galthié à la tête des Bleus se fait un peu bizarrement, alors que Jacques Brunel est encore sélectionneur et avant le Mondial-2019 au Japon, via une interview de Bernard Laporte, alors président de la Fédération française de rugby (FFR), au quotidien régional Le Berry Républicain.

Autant dire, une montagne pour un XV de France abonné aux seconds rôles depuis quelques saisons (4e en 2018 et 2019, 3e en 2017).

Première compétition de l'ère Galthié, le Tournoi des six nations 2020, disputé dans un contexte particulier, Covid-19 oblige, débute par un match contre "l'ennemi juré" anglais, vice-champion du monde 2019.

. 02/02/2020: premier match et première victoire, contre l'Angleterre

Mais dès ce premier match, au Stade de France, les Bleus, jeunes et peu expérimentés, soudés autour de leur néo-capitaine Charles Ollivon, font forte impression, jusqu'à mener 24-0 face aux vieux briscards anglais. Ils l'emportent finalement 24-17, lançant idéalement leur Tournoi.

. 22/02/2020: première victoire à Cardiff depuis 10 ans

La deuxième journée du Tournoi 2020 emmène le XV de France à Cardiff où il n'a plus gagné depuis dix ans, face au tenant du titre gallois.

La rencontre vire néanmoins rapidement à l'avantage des Bleus, qui marquent trois essais. Et un Romain Ntamack de gala, auteur de 17 points et qui terminera d'ailleurs la compétition avec le titre de meilleur réalisateur (57 points).

Cette année-là, la France termine en tête, ex-aequo avec l'Angleterre mais doit lui céder la première place à la différence de points. Et Antoine Dupont inaugure le premier de ses titres de meilleur joueur du Tournoi.

. 20/11/2021: la démonstration face aux All Blacks

Après avoir terminé à nouveau à la deuxième place du Tournoi 2021, entaché par la sortie de la bulle sanitaire de Galthié pour assister à un match de son fils, la France se présente en confiance face à la Nouvelle-Zélande, première nation mondiale, pour le troisième de ses test-matches d'automne.

Dans une ambiance électrique, portés par un Stade de France bouillant, les Bleus réalisent une entame de match canon, avec trois essais en 34 minutes. Douchés, les Blacks se ressaisissent et aplatissent à leur tour par trois fois au retour des vestiaires (27-25, 59e).

Il faudra la fameuse relance de Ntamack pour redonner du courage à ses coéquipiers, avant que Penaud n'intercepte un ballon et ne file à l'essai, signant ainsi la plus large victoire des Bleus sur les All Blacks (40-25), leur première en France depuis 2000.

. 19/03/2022: Grand chelem dans le Tournoi, le premier depuis 2010

Le Tournoi 2022 est la consécration de la "méthode" Galthié: des entames de matches percutantes, une défense de fer, une discipline intransigeante, des compositions d'équipes stables.

Le XV de France affiche une forme éclatante, révélant au monde des joueurs de grande classe sur qui il faudra désormais compter: Dupont, Alldritt, Jaminet, Villière, Penaud, Baille, Jelonch...

Dans la foulée de ce dixième Grand Chelem, le sélectionneur annonce qu'il prolonge son contrat jusqu'en 2027, et la prochaine Coupe du monde en Australie.

Sous sa direction, les Bleus alignent 14 victoires consécutives entre novembre 2021 et février 2023, une série record, interrompue par l'Irlande, avant de se rattraper en triomphant de l'Angleterre (53-10) à Twickenham.