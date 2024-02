XV de France: première "contrariée" pour Le Garrec et Tuilagi

Un petit morceau de l'histoire du XV de France s'est écrit vendredi soir au Stade Vélodrome de Marseille et pas seulement par l'ampleur de la défaite, la plus large de l'ère Fabien Galthié.

Le demi de mêlée Nolann Le Garrec et le deuxième ligne Posolo Tuilagi ont vécu une première "contrariée" face à l'Irlande en ouverture du Tournoi des six nations, entre le "grand honneur" de débuts internationaux et l'amertume d'un revers cinglant (38-17).

Le natif de Vannes tournait autour depuis un certain temps déjà. Parti au Japon pour la tournée estivale de 2022, il n'avait pas eu la chance de jouer, pas plus que face à l'Italie l'an dernier dans le Tournoi alors qu'il était sur le banc derrière Antoine Dupont.

Le passage à Perpignan de son père, Henry, entre 2007 et 2015, en a décidé ainsi et le colosse a goûté à seulement 19 ans aux joies d'une première cape en remplaçant Paul Gabrillagues à la 53e minute. Sans pouvoir inverser le cours d'un match mal embarqué, malgré quelques charges caractéristiques.

"On aurait aimé offrir à Posolo et Nolann une première sélection un peu plus festive, comme on a pu le connaître sur les dernières années", a regretté d'emblée en conférence de presse d'après-match le nouveau capitaine des Bleus Grégory Alldritt, qui avait délivré peu avant le même message dans le vestiaire.

"Greg nous a dit qu'il était un peu désolé que notre première se soit passée comme ça", a raconté Le Garrec. "Il nous a dit aussi qu'on faisait partie du projet, qu'on allait avancer. J'espère qu'on pourra apporter encore beaucoup de choses sur les prochains matches".

Même si la doublure habituelle de Dupont -- focalisé cette année sur les Jeux olympiques de Paris et le rugby à VII -- Maxime Lucu a vécu un match compliqué face aux Irlandais, la hiérarchie ne devrait pas évoluer au poste de demi de mêlée. Du moins pas tout de suite.

Avec la suspension de Paul Willemse après son carton rouge et le probable forfait de Romain Taofifenua, qui s'ajoutent aux absences de Thibaud Flament et Emmanuel Meafou, blessés, Tuilagi a lui une chance d'être titulaire samedi prochain en Ecosse. Pour une deuxième plus "festive"?