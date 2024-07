XV de France: une bleusaille sans complexe l'emporte en Argentine

Quelques mois après un Tournoi des six nations mi-figue mi-raisin, terminé à la deuxième place derrière l'Irlande, les Français lancent leur tournée estivale par un succès plus que probant.

Après un début de match timide, les Bleus, privés de plusieurs joueurs majeurs et très inexpérimentés (24, 5 ans et 7 sélections de moyenne), ont su se libérer pour inscrire trois essais, par le capitaine et demi de mêlée Baptiste Serin (36e) puis le centre Antoine Frisch (46e) et l'ailier Théo Attissogbe (67e).

Mieux, les Bleus ont su résister à l'entreprise de démolition argentine, tout en mettant en place leur jeu: résultat, les Pumas ont été limités à deux essais, ceux du talonneur Julian Montoya (61e) et du centre Matias Orlando (78e).

Les demi-finalistes de la Coupe du monde comptaient pourtant, dans leur XV de départ, six joueurs à plus de cinquante sélections: le talonneur Julian Montoya (95 sél.), le deuxième ligne Matias Alemanno (94 sél.), les troisièmes lignes Pablo Matera (98 sél.) et Marcos Kremer (64 sél.) ainsi que la paire de centres Jeronimo de la Fuente (76 sél.) et Matias Moroni (83 sél.).