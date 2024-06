Zelemkhan Batchaev, éliminé au troisième tour, meilleur Belge à Madrid samedi

Zelemkhan Batchaev, éliminé au troisième tour en -73 kg, a été le judoka belge le plus en vue de la manche d'European Open de judo de Madrid samedi en Espagne.

Dries Ponnet, 327e mondial en -73 kg et aussi exempté de premier tour, a été battu dès son premier combat par l'Allemand Philip Drexler (IJF 320) sur waza-ari au bout des quatre minutes réglementaires.

Batchaev, 200e mondial et exempté de premier tour, a débuté son tournoi par une victoire sur ippon contre l'Espagnol Moussa Macalou (IJF 346) après 3:17 de combat avant de s'incliner devant un autre Espagnol Sergio Garcia (IJF 464) sur deux waza-aris après une minute.

Chez les dames, Aqsa Intizar, non classée en -63 kg, a vu son parcours s'arrêter au premier tour en perdant sur deux waza-aris contre la Française Lili Nguyen (IJF 260) en 1:44. Femke De Bruyn (non classée) et Maxine Heyns (IJF 125) ont toutes les deux été éliminées au deuxième tour en -70 kg.

De Bruyn a d'abord battu l'Espagnole Naiara Villasante Ruiz (non classée) dans le 'golden score' en inscrivant un deuxième waza-ari avant de perdre sur deux waza-aris en 27 secondes contre la Française Florine Soula (IJF 68). Heyns a débuté par une victoire sur deux waza-aris en deux minutes contre l'Espagnole Begona Sotillo Gomez (non classée) puis s'est inclinée devant la Jamaïcaine Ebony Drysdale Daley (IJF 52) aux shidos dans le 'golden score'.

Cinq Belges seront encore engagés dimanche avec Jente Verstraeten (-48 kg), Luna Verfaille (-57 kg), Jite Van den Herrewegen (-90 kg) et Yves Ndao et Edouard Capelle en +100 kg.