Barry Baltus attaque sa quatrième saison en Moto2 ce week-end au Qatar

Les essais d'avant-saison se sont déroulés en deux temps, durant cinq jours, avec des essais privés à Portimão, au Portugal, où les conditions météorologiques ont souvent été délicates, et les essais officiels ensuite à Jerez, du 28 février au 1er mars, en Espagne. Le pilote Zelos Black Knights y a signé le 13e temps de la première journée avant de réaliser le 17e chrono des deuxième et troisième journée d'essais.

"Cela a fait du bien de reprendre le guidon", a commenté le pilote namurois, 19 ans. "J'ai pu faire du motocross et de la vitesse durant l'hiver, mais rien ne vaut des kilomètres sur la Kalex (qu'il pilotera cette année, ndlr). Les sensations sont bonnes et les chronos très serrés. Chaque détail comptera".

Après avoir fini 32e pour sa découverte du championnat du monde en Moto2 en 2021, Barry Baltus a terminé 21e en 2022 (30 points) et 16e la saison passée (53 points et trois top 10). L'objectif annoncé pour ce début de saison est d'être dans le bon rythme dès le premier Grand Prix dans un championnat Moto2 toujours très compétitif, de faire mieux au championnat que l'an dernier et de décrocher son premier podium en carrière.

La saison sera longue de 21 Grand Prix, tous disputés en marge des Grands Prix MotoGP, et débutera ce week-end au Qatar avec les qualifications samedi de 15h45 à 16h25 et la course dimanche à 16h15, heure belge.