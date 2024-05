Abandon pour Eddie Dunbar, 7e de l'édition 2023, après sa chute dans la 2e étape

"L'Irlandais avait réussi à finir l'étape, mais la décision a été prise de retirer le coureur de 27 ans de la course à cause d'une blessure au genou droit et de blessures superficielles", a précisé Jayco AlUla.

Dunbar était arrivé au Sanctuaire d'Oropa avec près de six minutes de retard sur le vainqueur Tadej Pogacar, dimanche. Il occupait la 36e place du général.