Aike Visbeek : "De nombreuses opportunités vont se présenter"

"Dans l'optique d'un bon classement final pour Louis Meintjes, je suis également satisfait des étapes de montagne dans les Pyrénées et les Alpes. Les nombreux kilomètres d'ascension en début d'étape lui sont bénéfiques, et ce plus on s'approche de la troisième semaine. Un long chemin devra être accompli avant ce rude week-end de clôture. Pour l'aborder dans de bonnes dispositions, nous devrons notamment négocier une passionnante neuvième étape avec 32 kilomètres de routes non goudronnées."

Intermarché Circuus Wanty disputera en 2024 son 7e Tour de France. Il se courra du 29 juin au 21 juillet.