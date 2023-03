Alaphilippe retrouve la Primavera après un Tirreno-Adriatico encourageant

Absent l'année dernière pour cause de maladie, Julian Alaphilippe retrouvera Milan-Sanremo samedi. Le Français, vainqueur en 2019, espère de nouveau jouer les premiers rôles dans la Primavera, même si le Tour des Flandres reste son grand objectif du printemps.

"Le Ronde est un objectif important pour l'équipe et pour moi, c'est sûr, mais je veux aussi être bon à Milan-Sanremo. C'est un Monument", déclare le coureur de Soudal-QuickStep, 2e à Sanremo en 2020 et 3e en 2017.

Après une année 2022 marquée par les galères, l'Auvergnat a décroché sa première victoire de la saison fin février à l'Ardèche-Classic. La semaine dernière, il était à Tirreno-Adriatico, d'où il est sorti avec de bonnes sensations. "La semaine a été encourageante, j'ai pu de nouveau rouler comme j'aime et surtout, j'ai senti que j'avais de bonnes jambes. J'ai eu la confirmation que j'attendais. Je me suis senti proche de mon ancien niveau pour la première fois depuis longtemps. Il y a encore du travail à faire, mais je suis sur la bonne voie", dit l'ancien champion du monde, qui va surtout prendre du repos d'ici samedi. "Bien sûr, je vais encore m'entraîner, mais l'essentiel du travail a été fait la semaine passée. La récupération est centrale".

Les Jumbo-Visma sont une des équipes en forme en ce début de saison, comme on l'a vu à Tirreno-Adriatico, une course remportée haut la main par Primoz Roglic. "J'ai été impressionné par leur domination. Roglic a été incroyable mais il ne sera pas là samedi (rires). Samedi, c'est Wout van Aert qui m'a le plus impressionné, il a été incroyablement fort. Il est le grand favori pour les courses à venir", avance Alaphilippe.

Reste à voir si les Jumbo-Visma pourront dominer Milan-Sanremo de la même manière. "C'est possible, mais dans le Poggio, c'est chacun pour soi".