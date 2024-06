Alec Segaert espère "réaliser un bon contre-la-montre"

Le vice-champion belge du contre-la-montre, Alec Segaert, commencera mercredi son premier Tour de Belgique. Celui-ci débutera par un contre-la-montre individuel de 12 kilomètres à Beringen. "Pour moi, c'est immédiatement le rendez-vous le plus important, je me concentre entièrement là-dessus", a déclaré le coureur de 21 ans de Lotto Dstny, mardi, lors d'une conférence de presse à l'hôtel de ville de Beringen.

"C'est une période chargée pour moi. Les examens sont encore en cours. Heureusement, je peux ajuster mon programme. Cela demande un peu de planification en prévision des championnats de Belgique, mais ça fonctionne. J'ai passé plus de temps sur le vélo de contre-la-montre spécialement pour ce Baloise Belgium Tour. J'ai également passé beaucoup de temps en salle de musculation. J'espère réaliser un bon contre-la-montre et la suite de mes cinq jours de course dépendra de ce résultat."

"Nous sommes ici avec quelques rouleurs qui peuvent bien figurer dans le classement général", a poursuivi Segaert. "Je pense notamment à Logan Currie, Jenno Berckmoes et Brent Van Moer, qui revient tout juste d'un stage d'altitude. Je suis curieux de voir où j'en suis, car cela fait un moment que je n'ai pas couru un contre-la-montre. Mon objectif principal cette saison reste bien sûr le championnat du monde de contre-la-montre chez les espoirs. Quant à savoir si je vais courir le championnat d'Europe chez les pros ou les espoirs, ce n'est pas encore décidé."