Aleksandr Vlasov prolonge chez BORA-hansgrohe

Vlasov, 28 ans, évolue sous les couleurs de BORA-hansgrohe depuis 2022. Il avait commencé chez les pros au sein de l'équipe Gazprom-Rusvelo en 2018 avant de rejoindre Astana en 2020. Le Russe compte 12 victoires à son palmarès, dont le Tour de Romandie 2022. Cette année-là, il avait terminé cinquième du Tour de France. Cette saison, il s'est adjugé la 7e étape de Paris-Nice au sommet de La Madone d'Utelle.

Dans un communiqué, Vlasov se dit "très heureux" de sa prolongation de contrat. "Je me suis développé comme coureur au cours des dernières années. Je me sens très bien chez BORA-hansgrohe, c'est une chouette ambiance combinée à une éthique de travail professionnelle. Je suis donc heureux de rester et de continuer à me développer."