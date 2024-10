Alexander Kamp, double champion du Danemark rejoint Intermarché-Wanty

Kamp est "doté d'un profil de puncheur véloce", selon les termes du communiqué de sa nouvelle équipe. Il a remporté deux titres de champion national, en 2016 et 2022. Le Danois compte en tout cinq victoires professionnelles, avec aussi des étapes au Tour de Norvège et au Tour du Yorkshire et la Région Pays de la Loire Tour à son palmarès. Il a aussi obtenu des places d'honneur dans différentes courses d'un jour, comme la Bretagne Classic (3e en 2022), l'Amstel Gold Race (5e en 2022 et 9e en 2023), le GP de Québec (7e en 2023) ou encore La Flèche brabançonne (6e en 2023).

"Intermarché-Wanty a la réputation d'être une structure très bien organisée, animée par un esprit d'équipe et familial, où les jeunes coureurs comme les plus anciens s'épanouissent", a expliqué Kamp. "C'est ce qui m'a donné envie d'en faire partie. J'ai la conviction que c'est l'environnement idéal pour retrouver le haut des classements. Avec mes qualités de coureur explosif sur les courses pour puncheurs, mon objectif est de lutter pour la victoire le plus régulièrement possible."