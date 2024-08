Après la médaille de bronze aux JO, Lotte Kopecky remporte le critérium de Wilrijk

Lotte Kopecky a remporté lundi le critérium de Wilrijk, dans la région anversoise. La médaillée de bronze des derniers Jeux Olympiques de Paris a devancé ses compatriotes Sanne Cant et Jesse Vandenbulcke, sous les applaudissements des spectateurs.

Kopecky a bénéficié d'un accueil tonitruant de la part du public lors de la présentation des coureuses. Elle a partagé un moment avec les supporters et distribué de nombreux autographes. De quoi atténuer le léger goût amer qui lui reste, au lendemain d'un dernier rendez-vous manqué sur l'omnium des JO 2024. La native de Rumst a terminé 4e, un peu plus d'une semaine après avoir arraché le bronze sur la course en ligne sur route.

"Je reviens avec une médaille de bronze, mais j'aurais dû faire plus d'efforts hier, pour ramener une deuxième médaille. Je n'y suis pas parvenu. J'ai encore un double sentiment, mais l'accueil chaleureux qui m'est réservé ici compense largement", a déclaré Lotte Kopecky le sourire aux lèvres.