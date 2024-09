Après sa victoire, Filippo Baroncini est "peut-être l'homme le plus heureux du monde"

Après sa victoire à Haacht samedi sur la Super 8 Classic (1.1), Filippo Baroncini a indiqué être "peut-être l'homme le plus heureux du monde". L'Italien, champion du monde espoir 2021 à Louvain, a remporté la première victoire de sa carrière en professionnel.

"Je ne m'attendais pas à gagner cette course", a déclaré Baroncini après la course. "Je revenais un peu fatigué d'un Tour d'Espagne éprouvant, mais je savais que ma condition était bonne. Lorsque je suis passé à l'attaque, la ligne d'arrivée était encore loin mais j'ai pu maintenir un bon tempo jusqu'à l'arrivée. Cette victoire compense beaucoup de souffrances. J'ai connu de nombreux échecs et j'ai manqué des courses pendant de longues périodes. J'ai dû attendre trois ans pour cette première victoire professionnelle".