Arvid de Kleijn succède à Tim Merlier au palmarès après un sprint maîtrisé

Arvid de Kleijn (Tudor) s'est imposé au sprint à l'occasion du GP de Fourmies (1.Pro), dimanche en France. Le Néerlandais a levé les bras au bout des 197,7 kilomètres autour de Fourmies, devant Gerben Thijssen (Intermarché-Wanty) et le Norvégien Sören Waerenskjold (Uno-X Mobility). Milan Fretin (Cofidis) a terminé au pied du podium.

Jasper Dejaegher (Flanders-Baloise) est parti dans l'échappée matinale avec les Français Clément Braz Afonso (CIC U Nantes Atlantique) et Jérémy Leveau (Van Rysel-Roubaix). Ce dernier a temporairement lâché prise au sprint intermédiaire du Sacré Coeur, à 92 kilomètres de l'arrivée, mais il est revenu sur les deux fuyards. Le groupe comptait alors 2:30 d'avance, et l'écart était d'environ 2:15 lors de l'entame des six tours du circuit local final.

Un contre est alors parti, et les échappés étaient à huit, jusqu'à leur scission à 50 kilomètres de l'arrivée. Les autres tentatives, dont celle de Simon Dehairs (Alpecin-Deceuninck) n'ont pas porté leurs fruits. Le vainqueur du GP Rik Van Looy samedi a été repris dans le final. Le sprint massif a souri à De Kleijn, qui succède ainsi à Tim Merlier au palmarès de la course française. Le Néerlandais a ainsi remporté sa 2e victoire de la saison après son succès sur la 2e étape de Paris-Nice. C'est la 13e fois qu'il levait les bras dans sa carrière.