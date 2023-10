Astana Qazaqstan s'offre les services de Daniil Marukhin et Anton Kuzmin

L'équipe cycliste Astana Qazaqstan s'est renforcée avec l'arrivée de Daniil Marukhin et Anton Kuzmin à partir de la saison prochaine. Les deux Kazakhs ont été annoncés par un communiqué de leur nouvelle écurie, mardi.

Marukhin (24 ans) arrive de l'équipe continentale Vino SKO. Il connaîtra sa première expérience en WorldTour, lui qui a conquis cinq victoires sur le circuit asiatique depuis 2018. Il a paraphé un contrat pour les deux prochaines saisons dans l'équipe dirigée par Alexandre Vinokourov. Ce dernier a salué l'arrivée de son compatriote. "Il est plutôt logique que le moment soit venu pour le coureur d'avoir sa chance sur le circuit WorldTour dans l'équipe kazakhe principale."

Kuzmin (26 ans) a quant à lui couru en ProTour avec Gazprom-RusVelo etre 2020 et 2021, mais il a aussi passé le reste de sa carrière sur le circuit continental, depuis 2015. C'est avec l'équipe Almaty Astana Motors qu'il a remporté son premier et unique succès dans une course professionnelle, avec une étape du Tour de Thaïlande (2.1) en avril dernier. Il a signé pour une saison avec Astana Qazaqstan.