"C'est ma vie, c'est ce que je veux": Wout van Aert, surmotivé, nous dévoile ses objectifs pour la prochaine saison

Notre compatriote était forcément présent sur place pour s'exprimer sur cette année qui arrive. De retour en cyclocross il y a quelques semaines, 'WVA' continue à chercher ses sensations. Mais il est très heureux de pouvoir revenir, lui qui se remet d'une grosse chute en Espagne. "Cela fait beaucoup de bien de rouler de nouveau, ça faisait longtemps depuis la Vuelta. Ce n'est jamais quelque chose que tu veux vivre, les réhabilitations, tous les exercices et les douleurs. Retrouver le cross et la victoire, c'est quelque chose dont j'ai vraiment profité", nous a-t-il déclaré, interrogé par Gordon De Winter.

Wout van Aert va vivre une grosse année 2025. Le Belge va participer à de nombreuses courses d'un jour en Belgique, mais aussi au Giro et au Tour de France. Le programme précis a été dévoilé par Visma lors d'un stage actuellement organisé par l'équipe en Espagne.

En septembre dernier, Van Aert s'était sérieusement blessé au genou. Pour lui, cette épreuve, qui l'a tenu écarté de longues semaines, doit le rendre plus fort. Même s'il admet avoir pris un coup sur la tête. "Après une chute comme ça, c'est difficile de trouver la motivation", a-t-il reconnu d'emblée. "Mais après, tu retrouves ta passion. Quand j'ai fait un petit tour ici, en Espagne, ou à la maison avec mon vélo de cross, je me suis rendu compte que c'était ma passion. Je sens que c'est ma vie, c'est ce que je veux. C'est plus difficile qu'avant, mais l'ambition reste là", précise-t-il, évoquant l'âge comme un facteur aggravant de ces blessures.

"Arriver en forme en mars"

Wout van Aert va désormais se concentrer sur sa préparation. Il va notamment avoir droit à un stage en haute altitude, avec des courses comme le Tour des Flandres et Paris-Roubaix dans le viseur.

Tout est déjà clair dans sa tête. "Le but est d'arriver à ma meilleure forme à la fin du mois de mars ou début avril", nous confirme-t-il. Il a, pour optimiser ses chances de succès cette année, renoncé à une course qu'il aime beaucoup. "Ne pas faire Milan-Sanremo était une décision difficile, mais j'espère que cela aura un impact pour moi".