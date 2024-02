Ceylin del Carmen Alvarado gagne le général mais souffre du dos et arrête sa saison

"Je suis la lauréate finale du Superprestige", s'est réjouie Alvarado. "Je suis heureuse d'avoir pu réaliser cela ici. Les choses ont mal tourné assez tôt dans ce cross. J'ai glissé et j'ai vu Lucinda Brand prendre la tête de la course. J'ai essayé de récupérer, mais j'ai senti que le dos faisait des siennes à nouveau. Je n'ai plus pris de risque et lorsque Laura Verdonschot m'a également dépassée, je me suis concentrée sur le mieux que je pouvais obtenir: la troisième place."

Cette blessure au dos est un point sensible depuis un certain temps. "C'est pourquoi nous avons décidé que Middelkerke serait mon dernier cross de la saison. J'ai les deux classements dans la poche. Après la Coupe du monde, je me suis assuré le Superprestige. Je ne dois plus rien chercher. Mentalement et physiquement, c'était dur. Je vais laisser mon dos se reposer, c'est nécessaire. Normalement, j'aurais dû terminer à Oostmalle, mais en raison des circonstances, ce sera à Middelkerke", a confié la Néerlandaise de 25 ans.