"Chaque victoire est spéciale" pour Tadej Pogacar

Tadej Pogacar a ajouté le Tour de Lombardie, dernier Monument de la saison cycliste, au palmarès de son incroyable saison 2024. "Chaque victoire est spéciale, et celle-ci l'est aussi", a confié le champion du monde slovène au micro de l'organisation après la course.

"L'équipe a travaillé dur toute l'année pour toutes ces victoires et ce n'était pas différent aujourd'hui", a expliqué le coureur d'UAE Team Emirates. "C'était une grosse journée pour nous, une longue course, une course dure et tout dépendait de notre équipe. Nous avons fait du très bon travail et je suis très heureux de gagner pour l'équipe."

Pogacar a attaqué à 48 km de l'arrivée, sur la Colma di Sormano. "Nous avions planifié cela, parce que la course est tellement dure que les 40 derniers kilomètres sont pratiquement de l'homme contre homme. Je savais que si j'avais un écart décent au sommet, je pourrais aller jusqu'à l'arrivée."