Chloé Dygert pense que l'argent derrière Kopecky est le "meilleur résultat possible"

Dygert a terminé troisième du contre-la-montre dimanche passé et a décroché l'argent samedi. "Une deuxième place au sprint dans un groupe avec Kopecky est probablement le meilleur résultat possible pour moi", a déclaré l'Américaine de 27 ans. "Je dois améliorer mon sprint si je veux battre des coureuses comme elle. Avant le départ, je ne l'ai pas vraiment vue. Il faisait aussi très froid sur la route, donc je suppose que je dois me contenter de l'argent."

Longo Borghini était heureuse du bronze. "Je peux considérer ma performance avec satisfaction. Mon objectif et celui de mes équipières était de gagner la course en ligne. J'ai essayé avec une attaque, mais cela n'a pas réussi. C'est la course, tu ne réussis pas tout ce que tu veux. A 200 mètres de la ligne, je me suis dit: 'peu importe ce qu'il arrive, dans ce sprint, tu finiras sur le podium. Même si je sais qu'il y avait des coureuses plus rapides. Je me suis donnée à cent pour cent et je prends le bronze. J'en suis très heureuse", a conclu l'Italienne de 32 ans.