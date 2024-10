Christophe Laporte s'impose au sprint devant Mathias Vacek, Jasper Philipsen 3e

Arnaud De Lie (Lotto Dstny) et Tom Van Asbroeck (Israel-Premier Tech) ont pris les septième et huitième places.

Avec ce 32e succès en carrière et surtout le premier de sa saison, Laporte succède à l'Américain Riley Sheehan au palmarès de cette mythique épreuve. La dernière victoire belge remonte à 2019 et Jelle Wallays.

Peu après le départ réel de la course, quatre coureurs, parmi lesquels on retrouvait Ceriel Desal (Bingoal WB), ont créé un écart avec le reste du peloton pour former l'échappée de la journée. Mais à la mi-parcours le Belge a été victime d'une chute, aux côtés de l'Italien Edoardo Affini (Visma-Lease a Bike), et a été repris par le peloton.