Circuit Het Nieuwsblad: Waerenskjold coiffe les favoris de justesse, Philipsen s'offre un podium

L'échappée, avec 4 minutes 20 d'avance, arrive au second enchaînement du secteur pavé Haaghoek, et du Leberg. Une ascension de 950m avec 4.5% de moyenne et une pente maximum à 13.8%. Ils se dirigeront ensuite vers le Valkenberg.

#OHN25 - 83 KM



Wout van Aert is towards the back of the peloton in this video.



Haaghoek coming up next!#DomestiqueLive pic.twitter.com/73I8Rqe08C