Des Belges, mais pas seulement: découvrez les favoris du Circuit Het Nieuwsblad

Ce samedi se tiendra le Circuit Het Nieuwsblad, qui ouvrira par la même occasion la campagne des classiques flandriennes. Pour cette course, Wout van Aert devra composer avec du beau monde. Qui succédera à Jan Tratnik ?

Qui sortira vainqueur du Circuit Het Nieuwsblad ? Avec un parcours empruntant les monts et secteurs pavés du Mur de Grammont et du Bosberg, la course s'annonce intense pour les coureurs. Mais qui succèdera au Slovène Jan Tratnik ? Alors que Wout van Aert a clairement ses chances, de jeunes coureurs auront aussi des atouts à faire valoir.

C'est par exemple le cas avec le champion de Belgique Arnaud De Lie (22 ans). Deuxième en 2023 (derrière Van Baarle), dixième l'an passé, le "Taureau de Lescheret" présente toutes les caractéristiques du parfait "Flahute", ces spécialistes des courses flamandes. Des qualités que possède aussi Paul Magnier.