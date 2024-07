Corbin Strong: "Je pense pouvoir survivre aux étapes plus dures"

Le Néo-Zélandais Corbin Strong (Israel-Premier Tech) s'est imposé au sprint dans la ligne d'arrivée en faux-plat de la deuxième étape du Tour de Wallonie à Ouffet. Le coureur de 24 ans, 2e du Tour du Finistère et de la 2e étape du Tour Down Under en 2024, s'était déjà montré très à son affaire dans les sprints en côte en se classant 3e du sprint au Mont de l'Enclus du Circuit franco-belge 2023 derrière le Norvégien Rasmus Tiller et Arnaud De Lie.

"Je suis très content de m'imposer à nouveau après une période de blessures", a indiqué le vainqueur, qui n'avait plus couru depuis son abandon avant la dernière étape des 4 Jours de Dunkerque le 18 mai. Son dernier succès remonte à la première étape du Tour du Luxembourg 2023. "Mes entraînements se sont très bien déroulés et je suis venu sur le Tour de Wallonie avec le plein de confiance et une grande envie de viser la victoire. Heureusement, De Lie a choisi la Tour de France et pas le Tour de Wallonie cette année, ce qui m'ouvre des possibilités. J'avais pointé la deuxième étape qui me convenait bien et j'ai réussi. Je me sens actuellement très bien sur le vélo et je pense pouvoir survivre aux prochaines étapes, qui seront plus dures, notamment celle de mercredi qui est annoncée comme l'étape-reine. Mais je veux d'abord profiter de mon succès. Je sais que Jeannière était très près de moi dans ce sprint très tendu. Je me dis parfois que je ne devrais pas attendre et faire confiance à mon sprint et qu'il vaudrait peut-être mieux attaquer, car j'adore ça aussi. Mon rêve est de gagner au Tour de France, mais je sais que je suis encore jeune et que je dois encore beaucoup apprendre."