Cyclisme: Romain Bardet arrêtera sa carrière sur route en juin 2025

"2024 sera la dernière saison complète sur route pour Romain. En 2025, DSM-Firmenich PostNL et Romain vont participer au Tour d'Italie et il disputera ensuite sa dernière course World Tour pendant le Critérium du Dauphiné, une course dans son pays à laquelle il est particulièremment attaché", a indiqué DSM dans un communiqué.

Le Français, qui était en fin de contrat à la fin de la saison 2024, va ensuite se consacrer à un "nouveau défi sous les couleurs de l'équipe" DSM en passant au gravel avec, pour objectif, le Mondial à Nice en 2025.

Bardet est le cycliste français qui a connu le plus de succès sur le Tour de France ces dernières années avec trois victoires d'étape ainsi que deux podiums et cinq autres Top 10 au classement général, en dix participations.