De nombreux candidats pour détrôner Remco Evenepoel

L'Egmont Cycling Race de l'an dernier constituait comme une répétition de cette édition 2024 du championnat de Belgique sur route. A l'époque, le départ avait déjà été donné à Hautem-Saint-Liévin (Sint-Lievens-Houtem, Flandre orientale) et la ligne d'arrivée était aussi tracée sur le Buke de Zottegem. Dimanche, la première ascension interviendra après quatre kilomètres de course, dans la Diepestraat. Les prochaines côtes seront la Klemhoutstraat et l'Hostellerie. C'est également par la Klemhoutstraat qu'on entrera ensuite dans Zottegem. Les cyclistes devront avoir gardé des forces pour maîtriser à quatre reprises l'ascension de la Grotenbergestraat, probablement le tronçon qui fera la différence lors de ce National.

Remco Evenepoel (Soudal Quick-Step) défendra son titre aux côtés de coéquipiers qui ont également inscrit leur nom au palmarès de l'épreuve, comme Tim Merlier (2019 et 2022) et Yves Lampaert (2018). Chez Alpecin-Deceuninck, Jasper Philipsen peut aussi prétendre au maillot tricolore. Toujours côté sprinteurs, on se tournera vers Gerben Thijssen (Intermarché-Wanty), Jordi Meeus (BORA-hansgrohe), Amaury Capiot (Arkéa-B&B Hotels), Arnaud De Lie (Lotto Dstny) et Timothy Dupont (Tarteletto-Isorex).