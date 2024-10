Decathlon AG2R La Mondiale annonce la prolongation de Stan Dewulf ainsi que quatre recrues

Dewulf a commencé sa carrière professionnelle chez Lotto Soudal en 2018. Il a rejoint l'équipe française en 2021, lorsqu'elle s'appelait encore AG2R Citroën. Il compte une victoire à son palmarès, les Boucles de l'Aulne-Châteaulin en 2021.

Dewulf a prolongé jusqu'en 2026. "Je suis très content de la confiance qui m'est accordée", a commenté le coureur originaire de Stavele. "C'est mon équipe de cœur, je m'y sens très bien. Elle incarne un esprit familial avec des valeurs de respect, de discipline et de travail bien fait, tout en permettant de profiter de bons moments avec les coéquipiers. Cet aspect familial, allié à la performance, notamment grâce au nouveau matériel de très haut niveau, représente le combo idéal pour moi. Tous les moyens sont mis à disposition pour progresser et performer."