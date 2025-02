Deux mois après sa chute à vélo, les nouvelles ne sont pas très bonnes pour Eddy Merckx: "Je ne me sens pas encore très bien"

En pleine revalidation, le Cannibale s'est confié sur son accident à nos confrères de Het Laatste Nieuws : "C’était tellement inattendu. Je suis allé faire un tour et il s’est mis à bruiner. Sur les voies de Hombeek, je me suis soudain retrouvé à terre. J’ai tout de suite su que ma hanche était cassée. Je n’arrivais pas à me redresser."

"Il y a toujours un peu de panique : et si les barrières du passage à niveau se refermaient ? Cela ne s’est pas produit. J’ai eu de la chance. Il a fallu un certain temps avant que l’on vienne me chercher. Heureusement, une moto s’est arrêtée, d’autres personnes sont venues. Mais je ne pouvais pas bouger. Cela m’a fait très mal, une douleur que je ne connaissais pas. Heureusement que je n’ai pas 'pété les plombs'. Je ne suis pas tombé sur la tête. Mais c’est allé si vite. Et j’ai roulé mille fois sur cette voie ferrée", raconte le quintuple vainqueur du Tour de France.

Opéré avec succès, Eddy Merckx est donc en pleine revalidation, mais "ce n’est pas facile", confie-t-il. "Cette semaine, j’ai passé une visite de contrôle avec le chirurgien qui m’a opéré à Herentals, Mike Tengrootenhuysen. Je ne me sens pas encore très bien. Je dois entraîner à nouveau mes muscles."