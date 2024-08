Diego Ulissi arrive chez Astana où il a signé un contrat de deux ans

"Diego n'a plus besoin d'être présenté - c'est l'un des coureurs les plus performants et les plus réguliers du peloton", a estimé Alexandr Vinokurov, le manager général d'Astana Qazaqstan. "Pour autant que je sache, depuis 2010, Ulissi n'a jamais terminé une saison sans au moins une victoire - c'est un exploit incroyable. Nous pouvons voir que 2024 s'annonce comme une autre année fructueuse pour lui, avec de bons résultats à la fois dans les courses d'un jour et dans les courses par étapes d'une semaine. C'est exactement ce dont notre équipe a besoin. Je suis convaincu que Diego renforcera l'équipe Astana Qazaqstan, en devenant un leader dans de nombreuses courses, tout en étant capable de soutenir ses coéquipiers en cas de besoin."