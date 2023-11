Dries Devenyns devient directeur sportif chez Soudal Quick-Step

Devenyns, 40 ans, a mis fin à une carrière longue de 17 saisons cette année. Après trois saisons au sein de la structure Lotto, il a rejoint l'équipe de Patrick Lefevere en 2009. Après une saison chez Giant-Shimano et deux saisons chez IAM Cycling, il est revenu chez Quick-Step en 2017.

À partir de la saison prochaine, le Louvaniste va devenir directeur sportif au sein du 'Wolfpack' et son équipe de développement. "Je suis heureux et fier. Je ne pouvais pas être plus heureux de continuer mon histoire ici. J'ai hâte d'apprendre des autres directeurs sportifs et d'être impliqué dans l'équipe de développement. Il y a beaucoup de jeunes coureurs talentueux. Je veux les aider à découvrir leur potentiel et les faire progresser pour les mener vers l'équipe WorldTour", a déclaré Devenyns, cité dans le communiqué.