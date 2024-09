Edward Theuns remplace Wout van Aert sur la course en ligne

Edward Theuns (Lidl-Trek) a été appelé en renfort pour participer à la course en ligne des prochains Championnats d'Europe de cyclisme dans le Limbourg, après le forfait de Wout van Aert. La Fédération belge de cyclisme a confirmé cette décision jeudi.

La course se déroulera le dimanche 15 septembre, entre Heusden-Zolder et Hasselt. Sans Van Aert, le sélectionneur belge Sven Vanthourenhout devra revoir sa stratégie. Bien qu'il puisse encore compter sur trois sprinteurs — Jasper Philipsen, Tim Merlier et Jordi Meeus — Van Aert, en grande forme, aurait été un atout précieux dans les sections vallonnées du parcours.

La saison de Van Aert est désormais terminée en raison de sa blessure au genou, conséquence d'une chute lors de la 16e étape du Tour d'Espagne. Son équipe, Visma-Lease a Bike, a confirmé l'information jeudi après-midi.