Eli Iserbyt, heureux de son premier titre national, a encore des objectifs cette année

"Je devais constamment rester concentré", a ajouté Iserbyt. "Il faisait très froid. J'avais heureusement pourvu tout mon corps de patchs chauffants. J'ai pu combattre le froid et j'ai enfin pu gagner le championnat de Belgique. Je m'étais entraîné intensément en vue de ce National. Surtout après ma maladie. Peut-être que je dois continuer à me préparer de cette manière."

"Ce n'était certainement pas un championnat de Belgique facile", a-t-il confié. "Je suis encore un peu dans un état second. C'est vraiment génial d'avoir pu gagner. Je dois certainement remercier mon équipier Michael (Vanthourenhout, troisième, ndlr) pour le soutien dans ce cross. Nous n'avons pas eu facile ces derniers jours. Je suis tombé malade durant la préparation à ce championnat et j'ai même dû aller aux urgences pour me faire soigner."

Le froid n'a finalement pas gêné Iserbyt. "Au début de la course, j'avais même trop chaud et je ne pouvais pas prendre mon rythme. Ce n'est que lorsque j'ai commencé à me refroidir que la situation s'est améliorée. D'abord Michael a attaqué, puis c'était à mon tour. J'ai effectué un démarrage tranchant et mis tout le monde sous pression. Sur la piste, je sentais et voyais que la concurrence craquait. J'ai obtenu un beau maillot. Il y a déjà mon cross à domicile demain à Otegem, mais j'ai encore d'autres objectifs cette saison. Je ne vais donc pas trop me lâcher ce soir", a conclu le nouveau champion de Belgique.