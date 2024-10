Elisa Longo Borghini, lauréate du Tour des Flandres, rejoindra UAE Team ADQ en 2025

"Je suis ravie d'annoncer que je rejoindrai UAE Team ADQ pour les trois prochaines années", a expliqué Longo Borghini dans le communiqué de sa future équipe. "C'est l'équipe qui m'a attirée le plus depuis le début, car c'est une équipe ambitieuse et elle vise à se développer chaque année."

Longo Borghini, 32 ans, a été l'une des coureuses les plus en vue de la saison. Outre le Ronde et le Giro, elle a remporté la Flèche brabançonne et le titre national en ligne. Elle est aussi montée sur le podium du Circuit Het Nieuwsblad (troisième), des Strade Bianche (deuxième), de la Flèche wallonne (troisième) et de Liège-Bastogne-Liège (deuxième). Le week-end dernier, l'Italienne a décroché le bronze lors de la course en ligne des Mondiaux, remportée par Lotte Kopecky.