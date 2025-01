"On est assez confiants": Jean-François Bourlart fixe les objectifs de l'équipe Intermarché-Wanty

Pour l'exercice 2025, l'Érythréen sera à nouveau le coureur à suivre du côté de l'équipe belge qui voudra briller rapidement. "On va essayer de bien démarrer la saison, d'être là dès l'entame de la saison, pendant les Classiques et pendant les Tours. On est assez confiants", a confié Jean-François Bourlart, le manager de l'équipe, à Gordon De Winter en Espagne.

Avec 13 victoires et une 15e place au classement par équipes de l'UCI, Intermarché-Wanty sort d'une saison satisfaisante qui aura surtout été marquée par les très bons résultats de Biniam Girmay sur le Tour de France: 3 victoires d'étapes, deuxième à deux reprises et un maillot vert sur le dos à Nice.

"Les classiques nous font de l'œil, on est une équipe belge donc, forcément, ce sont des courses qu'on aime bien. On sait que Biniam peut y briller dans un futur proche, ou dans quelques années. On va continuer à travailler avec lui, avec l'équipe autour de lui. La saison sera réussie quand on sera assurés de rester en World Tour et quand on continuera à gagner des courses", ajoute-t-il.

Et puis, Intermarché-Wanty possède également son équipe de développement, Wanty - Nippo - ReUz, pour permettre aux jeunes coureurs d'apprendre et de, peut-être, rejoindre la formation professionnelle. "Tout ce que l'on construit aujourd'hui autour de Biniam Girmay, des jeunes coureurs, de l'équipe de développement, on continue à le faire en 2025. On n'est pas encore au niveau de UAE et des toutes grosses équipes, mais je pense que l'on travaille bien, on a une bonne stratégie avec les jeunes. À terme et dans les années qui viennent, cette équipe de développement va nous fournir les futurs grands coureurs de demain", conclut un Jean-François Bourlart optimiste.