"L'objectif est d'être dans la meilleure forme pour les Classiques": les ambitions de Biniam Girmay pour la saison cycliste à venir

L'équipe belge Intermarché-Wanty présentait officiellement son équipe ce vendredi sur la Costa Blanca, en Espagne. Tous les regards sont déjà tournés vers la saison 2025 qui débutera prochainement et que la formation de Jean-François Bourlart abordera avec ambition.

"L'objectif est d'être dans la meilleure forme pour les Classiques et puis, à nouveau, le Tour de France, la course cycliste la plus populaire dans le monde entier", a confié le leader à Gordon De Winter.

L'Érythréen arrivera avec un autre statut sur la Grande Boucle après ses 3 victoires d'étape (il a aussi terminé deuxième à deux reprises) et son maillot vert acquis lors de la dernière édition. "Je dois vraiment y être, comme l'année passée, me préparer, préparer mes coéquipiers à travailler ensemble. Et puis essayer d'y aller à nouveau pour gagner une étape, et, on ne sait jamais, peut-être plusieurs. On connaît mon potentiel, celui de l'équipe. Je ne m'attendais pas à en gagner autant, en plus du maillot vert. Cela va être dur, mais je vais donner le maximum avec l'équipe. Je pense qu'on peut faire quelque chose de grand au Tour", ambitionne 'Bini'.