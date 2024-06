Frank van den Broek, 2e, "surpris" de voir Bardet revenir: "on a alors changé nos plans"

Pour le même prix, van den Broek, 23 ans, s'offrait sa 4e victoire en carrière. Il a été élu coureur combatif du jour.

"Dans le défilé avant le départ réel, j'étais sidéré, mais quand la course a commencé, elle s'est déroulée comme n'importe quelle autre course", a raconté Frank van den Broek sur le site du Tour. "Je me suis retrouvé dans l'échappée et ensuite vous ne pensez qu'à ce qui est le mieux et comment aller plus loin. Ce n'est qu'après l'arrivée que l'on se rend compte de ce que l'on a fait. Au début, je sentais déjà que j'avais de bonnes jambes et j'ai dit à Romain que j'allais l'accompagner dans cette montée. Mais j'ai quand même été surpris par mon rythme. Ensuite, il m'a aidé à passer la dernière côte et la course jusqu'à l'arrivée a été très dure, ça a brûlé. C'est fou qu'on y soit arrivé ! Je dois admettre que lorsque j'ai perdu les premiers sprints KOM, j'étais un peu fâché contre moi-même, mais j'ai pensé que je pouvais continuer et aller chercher le prix de la combativité. Nous n'étions pas partis dans l'échappée pour cette raison, mais j'ai été surpris quand Romain a fait le saut et nous avons alors eu un plan totalement différent… et tout s'est bien passé"