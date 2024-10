Gianni Moscon quitte Soudal Quick-Step pour Red Bull-BORA-hansgrohe

Moscon, 30 ans, n'aura disputé qu'une seule saison au sein de Soudal Quick-Step. Avant cela, il avait roulé chez Sky, devenu ensuite INEOS Grenadiers, entre 2016 et 2021 et porté les couleurs d'Astana Qazaqstan en 2022 et 2023.

L'Italien compte 11 victoires à son palmarès, mais ne s'est plus imposé depuis sa victoire au Grand Prix de Lugano en 2021. Cette année-là, il avait fini quatrième de Paris-Roubaix. "Il apportera principalement son soutien à l'équipe des classiques, qui s'est récemment enrichie de plusieurs jeunes talents", a indiqué sa nouvelle équipe dans un communiqué.