Gianni Vermeersch obtient "le meilleur résultat possible" avec sa 3e place

Au bout d'une étape difficile, le peloton a disputé un sprint massif qui a consacré le Français Dorian Godon (Decathlon AG2R La Mondiale) devant son coéquipier italien Andrea Vendrame. Gianni Vermeersch a dû travailler pour disputer la victoire. "Je me suis laissé surprendre un peu, environ cinq kilomètres avant l'arrivée", a reconnu le Roularien. "Alaphilippe a attaqué, j'étais au milieu du peloton et tout d'un coup, je me suis retrouvé dans un groupe de lâchés. C'était un peu stressant."

"Nous ne sommes revenus qu'à deux kilomètres de l'arrivée. Cela avait déjà été un effort assez difficile. Heureusement, j'ai rejoint mon coéquipier Xandro Meurisse, qui était parmi les cinq premiers du groupe. Xandro a ensuite parfaitement emmené, mais je pense que la 3e place était le meilleur résultat possible. La vitesse était tellement élevée. Je ne pouvais que rester dans la roue et essayer de terminer 3e".