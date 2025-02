"Il était quand même démoralisé": Patrick Lefevere revient sur la lourde chute de Remco Evenepoel

Remco Evenepoel a effectué la reconnaissance du Nieuwsblad avec ses coéquipiers de la Soudal Quick-Step ce mercredi. Le Belge ne sera naturellement pas au départ, ce samedi, mais a profité de l'occasion pour rouler avec ses coéquipiers, lui qui se remet seulement de sa lourde chute survenue au début du mois de décembre. Il avait alors heurté la portière d'un véhicule de la poste et s'était cassé l'omoplate droite, la main droite et une côte.

"Il était quand même démoralisé parce que ça fait trois fois qu’il chute sévèrement", a expliqué Patrick Lefevere, invité de 'Dans le Peloton' ce jeudi. "Une chute, c’est toujours quelque chose qui ne doit jamais se passer. La dame ne devait pas être là, elle ne pouvait pas se garer, elle ouvre la portière et il la prend à l’épaule. En plus, un nerf a été touché, il était quand même très inquiet. Et tu vois tous tes collègues et concurrents sous le soleil, en train de courir, et toi tu es là, comme un imbécile (sourire) dans le divan à t’entrainer seul dans le froid", a poursuivi l'ancien patron de l'équipe Soudal Quick-Step.