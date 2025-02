Wout van Aert grand favori du Circuit Het Nieuwsblad? "Je ne sais pas si c'est la meilleure carte à jouer"

Samedi aura lieu la 80ème édition du Circuit Het Nieuwsblad. Au départ, beaucoup de beau monde: Pidcock, De Lie, Wellens, van Aert... et encore bien d'autres. L'émission Dans le Peloton a débattu des chances de WvA sur cette course qui ouvre la saison cycliste en Belgique.

Même si pour Wout, ses objectifs de la saison sont bien définis, ce sera le Tour des Flandres, et Paris-Roubaix. "Il est focalisé sur le Tour des Flandres et Paris-Roubaix, ce sont ses deux grands objectifs, malgé la concurrence de Mathieu Van der Poel et Pogacar, enfin sur le Tour des Flandres, cela veut dire que pour lui le pic de forme doit être à ce moment-là. Cela ne veut pas dire qu’il n’est pas favori du Nieuwsblad parce qu'on est pas obligé d'être à 100% de ses capacités pour remporter cette course. Il est dans un contexte très intéressant par rapport à ce qui l’attend samedi, et dimanche". conclut Stéphane.

Un retour de plus en plus convaincant

Wout van Aert revient de plus en plus à son meilleur niveau après sa lourde chute dans une descente à la Vuelta 2024. Le Belge avait glissé et était allé contre un mur de pierre, ce qui avait entraîné une grosse blessure à son genou. "C’est encourageant, il a eu une énorme chute sur la Vuelta, avec de longues semaines d'arrêt, c’est bien de le voir revenir à son meilleur niveau, même s’il n’y est pas encore, mais il est en progression constante et même s’il n’a pas gagné, il a pris un peu de confiance. J’ai l’impression que son sprint n’est pas aussi bon que dans le passé, on sait qu'il y a beaucoup de chances que ça arrive au sprint samedi. Donc je ne sais pas si c'est la meilleure carte à jouer". exprime Philippe Gilbert, notre consultant.

La réponse samedi, à l'arrivée prévue à Ninove. La course sera en direct dès 13h sur RTL club, puis à 13h25 sur RTL tvi.

